Thomas Cook en passe d'être recapitalisé par Fosun

Outre cette prise de contrôle du coeur de métier du plus ancien voyagiste au monde, Fosun Tourism – déjà propriétaire du Club Med – prendrait aussi une participation minoritaire significative dans les activités de transport aérien de Thomas Cook.

Difficultés financières

Le voyagiste britannique, créé il y a 178 ans, est en difficultés financières. Il fait face à un tassement de la demande pour ses forfaits de vacances et d'un endettement élevé. La situation s'est par ailleurs encore aggravée l'an dernier, après un été particulièrement chaud en Europe, qui a pesé sur les réservations de voyages vers des destinations habituellement plus ensoleillées.

"Dilution significative" attendue

Même si aucun d'entre nous ne souhaitait cette issue pour nos actionnaires, cette proposition est une solution pragmatique et responsable.

Désormais, outre cette injection d'argent frais par Fosun, qui est déjà le premier actionnaire du groupe avec une participation de 18%, cette recapitalisation passera par une conversion de titres de dette en actions et entraînera une dilution significative de la participation des actionnaires actuels, a dit Thomas Cook.

"Après avoir évalué un large éventail d'options pour réduire notre dette et placer nos finances sur un socle plus solide (...), le conseil d'administration a décidé de mettre en place un plan de recapitalisation de nos activités", a dit Peter Fankhauser, directeur général de Thomas Cook, cité dans un communiqué. "Même si aucun d'entre nous ne souhaitait cette issue pour nos actionnaires, cette proposition est une solution pragmatique et responsable."