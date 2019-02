Thomas Cook met ses avions en vente

Le plus vieux voyagiste du monde change de cap. Ce jeudi, à l'occasion de la publication de ses résultats, le patron de Thomas Cook a indiqué qu'il n'avait "pas besoin de posséder une compagnie aérienne en totalité pour être un voyagiste compétitif". Peter Fankhauser fait référence aux 103 avions que son entreprise possède. En Belgique, le mouvement a déjà été opéré il y a un peu plus d'un an. Thomas Cook Airlines Belgium, deux avions et ses 160 membres d'équipage avaient alors été absorbés par Brussels Airlines.

Tout pour le haut de gamme

Thomas Cook a désormais "besoin de plus de flexibilité financière et de davantage de ressources pour accélérer sa stratégie" qui vise à investir dans ses hôtels, accélérer son passage au numérique et rendre son fonctionnement plus efficace. Le groupe se cherche donc une nouvelle stratégie dans le haut de gamme et, en trouvant des financements supplémentaires, il veut renforcer son offre d'hôtels de qualité supérieure y compris avec des établissements ouverts sous son propre nom.