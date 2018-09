Thomas Cook revoit ses attentes et dévisse en Bourse

Eté trop chaud entraînant d'importantes réductions des réservations et une demande moindre de séjours pour l'hiver. La situation n'est guère positive pour Thomas Cook qui réduit ses attentes bénéficiaires.

La vague de chaleur qui a déferlé cet été sur l'Europe du Nord n'aura pas été propice à Thomas Cook . Le voyagiste a en effet dû faire face lors de ces dernières vacances à des rabais plus importants sur les prix des séjours et une concurrence plus accrue.