TravelBird, au bord du gouffre, cesse ses activités

L'organisateur de voyages TravelBird, actif aux Pays-Bas et en Belgique, cesse ses activités suite à des problèmes financiers.

"Cher voyageur, TravelBird doit demander la suspension des paiements dès aujourd’hui. Malheureusement, TravelBird n’est plus en mesure de vendre des voyages en ligne et doit demander la suspension des paiements."

Voilà ce qu'annonce l'organisateur de voyage sur son site à ses clients. Suite à de graves problèmes financiers , TravelBird cesse ses activités. La société arrête immédiatement la vente de voyages et a demandé une protection contre ses créanciers.

La société tente de rassurer les voyageurs ayant réservé un voyage : "TravelBird est membre du fonds de garantie SGR, ce qui veut dire que les voyages réservés sur le site Internet de TravelBird sont couverts par le fonds de garantie SGR. Les voyageurs ayant réservé un voyage avec TravelBird seront contactés par le fonds de garantie pour vous fournir de plus amples informations sur les démarches à accomplir."

TravelBird, qui a connu une croissance explosive depuis son lancement en 2010 et a été rentable pour la première fois au premier semestre de 2018, explique avoir rencontré des soucis financiers en raison des fluctuations saisonnières. "Les paiements aux partenaires ont pris du retard ces derniers mois et TravelBird a très largement amélioré son infrastructure en interne. Malheureusement, cela n’a pas suffi."

Quant aux 310 employés et partenaires de la société, basée à Amsterdam et active en Belgique et aux Pays-Bas, le sort qui leur est réservé n'est pas encore précisé.