Un milliard d'euros nécessaires pour assurer l'avenir de Thomas Cook

Le plan de sauvetage de Thomas Cook devient, jour après jour, de plus en plus urgent, mais aussi de plus en plus incertain. Dans le chef des autorités britanniques, on se prépare à devoir rapatrier des centaines de milliers de touristes en cas de faillite.

Les temps sont durs pour Thomas Cook. À en croire "De Telegraaf", le tour opérateur aurait besoin d'urgence 1 milliard d'euros pour passer la saison touristique hivernale traditionnellement plus faible.

Le sauvetage de Thomas Cook (Neckermann) par l'actionnaire chinois Fosun Tourism Group devient, en effet, chaque jour de plus en plus incertain, selon des sources proches du dossier citées par le journal. Le plan prévoit une injection de capital conjointement avec des banques et une reprise de Thomas Cook.

La compagnie pourrait toutefois invoquer le "Chapter 15". Cette procédure permettrait à Thomas Cook de se protéger d'actions intentées par des créanciers américains.

Un groupe de hedge funds, reprenant notamment Sona Asset Management et XAIA Investment, pourrait s'opposer à ce plan lors de la réunion des créanciers ce mercredi, si les Chinois ne sécurisent pas leur paiement avant cette date.

Notons que Sona Asset a déjà opéré avec succès une telle manœuvre au début de cette année avec le groupe de magasins d'habillement, New Look. Il avançait alors que la conversion de la dette influençait sa restructuration.

Crainte partagée

Le sauvetage de Fosun comprend justement un échange de la dette (75% de la dette de la compagnie aérienne et 25% de la dette de l'activité tour opérateur) en actions, avec en ligne de mire un risque de dilution, mais aussi une possibilité de voir l'action Thomas Cook retirée de la cote.

L'autorité britannique de l'aviation civile préparerait un plan d'urgence pour veiller, le cas échéant, à rapatrier des "centaines de milliers de passagers bloqués à l'étranger".

Les actionnaires craignent donc de voir leurs investissements s'évaporer. Quant aux créanciers, ils craignent une perte de leur argent si la dette est convertie en actions bon marché.

Thomas Cook se refuse à tout commentaire. La compagnie pourrait toutefois invoquer le "Chapter 15". Cette procédure lui permettrait de se protéger d'actions intentées par des créanciers américains.

Dans le chef du régulateur britannique du secteur aérien, la situation est suivie de près. Selon The Times, il se préparerait aussi à la faillite de l'enseigne. Un plan d'urgence serait donc en gestation pour veiller, le cas échéant, à rapatrier des "centaines de milliers de passagers bloqués à l'étranger".

2 milliards de dettes

20 millions Plus de 20 millions de touristes partent chaque année en vacances avec Thomas Cook via ses agences de voyages, dans ses hôtels ou avec ses avions.

Né il y a 178 ans et spécialisé dans les vacances clés en main, le voyagiste connaît des difficultés financières à cause de la concurrence des voyagistes en ligne et d'un environnement économique incertain, notamment au Royaume-Uni où le Brexit entraîne la prudence des touristes.

Le chiffre d'affaires du tour-opérateur en Europe avoisine toutefois les 10 milliards d'euros, mais il se débat avec une dette de quelque 2 milliards de dollars. Le groupe emploie environ 20.000 personnes.

Plus de 20 millions de touristes partent chaque année en vacances avec Thomas Cook via ses agences de voyages, dans ses hôtels ou avec ses avions.