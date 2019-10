Un repreneur pour les agences britanniques de Thomas Cook. Et en Belgique?

Vente aux enchères

"Il s'agit d'une offre très étendue et très importante de matériel de bureau et informatique pour lesquels nous chercherons un nouveau propriétaire à partir de la semaine prochaine. Nous avons collecté le matériel et l'avons entreposé au siège social de Thomas Cook à Zwijnaarde, à Gand. Parmi les lots, vous trouverez à peu près tout ce dont une petite ou une grande entreprise peut avoir besoin pour le bureau et la cuisine. Nous espérons donc que d'autres entreprises et particuliers pourront offrir une nouvelle vie à ce matériel", explique Koen Grysolle, manager Experts & Site.