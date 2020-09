Une agence de voyage en recours au Conseil d'Etat

Une agence de voyage a décidé d'introduire un recours devant le Conseil d'État contre la décision qui autorise les voyages non essentiels au départ de la Belgique vers les pays de l'Union européenne, à l'exception des zones rouges. L'Espagne et une grande partie de la France sont, en effet, interdites depuis vendredi. C'est "la goutte d'eau" qui fait déborder le vase pour le gérant des deux agences de voyage RTK Travel Center à Herve et à Heusy, Damien Keutgen. "Le gouvernement ne se rend pas compte de la situation dramatique dans laquelle se trouve notre secteur, et surtout les agences de voyages indépendantes. A ce jour, nous ne savons plus vendre de voyage mais, bien entendu, nous devons assumer nos charges, sans réel soutien du gouvernement", dénonce l'agent.