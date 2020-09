Voler au-dessus de la Belgique, c'est désormais possible!

Vous pensez avoir tout vu en Belgique? La start-up Imagine Belgium pense pouvoir prouver le contraire en plongeant ses visiteurs dans une immersion en réalité virtuelle . Même si une grande majorité de Belges sont restés au pays pour leurs vacances, Marie Logé, cofondatrice d’Imagine Belgium pense qu’il y a du potentiel au niveau national: "notre intention est d’utiliser la VR pour propulser sur le devant de la scène des lieux incontournables à visiter à travers la Belgique et raviver l’intérêt des Belges pour leur propre pays". La start-up s’est installée à l’angle nord-ouest de la Grand-Place de Bruxelles , difficile de faire mieux pour une attraction touristique.

Le grand intérêt de la "Flybox" d’Imagine Belgium, c’est que le visiteur va voler. Oui, voler. La sensation est extrêmement réaliste - attention aux sensibles du vertige - et les images immersives à 360° créées par la société "De pinxi" plongent le visiteur dans la peau d’un homme volant. Un Icare belge avec une fin plus heureuse. Équipé d’un casque VR et installé sur une Tyrolienne, il décolle de la Grand-Place pour un vol autour de la Belgique.