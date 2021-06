Neckermann change radicalement de modèle stratégique

Phénix de l'industrie du voyage, Neckermann renaît une nouvelle fois de ses cendres et se relance en tant que distributeur multimarque et multicanal.

L’entreprise a réduit sa voilure de plus de moitié entre la période Thomas Cook, avec 98 agences et plus de 200 personnes, et la reprise par CIM Capital limitée à 41 agences et 120 personnes environ.