Pierre et Vacances a-t-il trouvé son chevalier blanc?

Reprise insuffisante

Le groupe propriétaire des résidences de vacances éponymes, mais aussi des marques Center Parcs, Maeva ou Adagio Aparthotel, est en perte depuis 2012 et sa dette s'établit à plus de 1 milliard d'euros. Entre l'année 2020 et le 1er semestre 2021, le groupe estime avoir perdu 800 millions de chiffre d'affaires et 380 millions d'euros de résultat d'exploitation. Certes une reprise est observée depuis le mois de juillet, mais elle est insuffisante.