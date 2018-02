3 heures pour relier Londres à Amsterdam grâce à Eurostar

Déjà actif entre Londres et Bruxelles, Eurostar a testé ce mardi sa liaison vers Amsterdam et Rotterdam. Si les billets sont déjà en vente, les connexions seront effectives dès le 4 avril.

Londres-Amsterdam en moins de 3 heures, ce sera possible dès le 4 avril avec Eurostar. La compagnie, qui tente de concurrencer Thalys en reliant déjà la capitale britannique à Bruxelles, a testé ce mardi sa nouvelle liaison vers Amsterdam et Rotterdam. Dans un premier temps, les usagers devront dans le sens Amsterdam/Rotterdam - Londres changer de train à Bruxelles. Contrôles d'identité et de sécurité obligent, le trajet dans ce sens sera rallongé d'une heure. Une mesure temporaire, assure-t-on, jusqu'en fin 2019.

"Le lancement de la liaison Londres-Amsterdam marque une étape historique dans l'expansion du transport ferroviaire à grande vitesse international. Pour la première fois, les passagers pourront se rendre aux Pays-Bas directement depuis le coeur de Londres en seulement trois heures à une vitesse de 300 km/h", s'est félicité Eurostar dans un communiqué.

Deux connexions allers-retours St-Pancras International - Pays-Bas seront opérées quotidiennement. "Un Eurostar entre Londres et Amsterdam était un souhait de longue date afin d'offrir une liaison ferroviaire attrayante vers l'Angleterre", lance Heike Luiten de la compagnie néerlandaise, NS. "Il est possible désormais de se rendre dans tous les pays voisins par train. Grâce à des horaires adaptés, un confort de voyage et l'aspect écologique du transport ferroviaire, Eurostar est une excellente alternative pour les voyageurs d'affaires et de loisirs."

Vue en plein écran Poignée de main entre le CEO d'Eurostar, Nicolas Petrovic (dr), et le CEO de NS, Roger van Boxtel. ©ANP

Avec plus de 4 millions de passagers aériens annuels entre Londres et Amsterdam, le marché est équivalent à celui entre Londres à Paris lors du lancement d'Eurostar en 1994. "Alors que les Pays-Bas gagnent en popularité, tant en tant que centre d'affaires que de tourisme, le potentiel de cette nouvelle liaison et de ce marché est sans nul doute significatif", a remarqué la compagnie.

Le lancement de la liaison directe entre Londres et Amsterdam devrait également renforcer la ligne Londres-Bruxelles avec un trajet réduit de 15 minutes à 1h48.

La compagnie Eurostar est détenue à 55% par la SNCF, à 30% par la Caisse de dépôt et placement du Québec, à 10% par la société de transports néerlandaise Hermes et à 5% par la SNCB belge.