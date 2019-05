55 stations pour convaincre les Wallons de rouler au gaz

Plus vite

Les différents acteurs du secteur veulent aujourd’hui aller plus vite en Wallonie. Enora, DATS 24, Total (via sa filiale PitPoint) et gas.be se réunissent ce mercredi avec le ministre wallon de l’Énergie Jean-Luc Crucke. Ils veulent convaincre les Wallons que le gaz naturel est synonyme de véhicules plus propres, mais abordables. En plus des 25 stations déjà présentes en Wallonie, 30 autres stations sont en projet. "En 2018, le gouvernement wallon a approuvé le Plan Air-Climat Énergie qui fixe des objectifs ambitieux en matière de CNG et LNG (gaz naturel liquéfié, NDLR) pour 2030, à savoir 220 stations équipées au CNG et 25 stations équipées au LNG. Afin d’atteindre ces objectifs, deux appels à projets ont déjà été lancés en 2018 et 2019 pour un total de plus de 17 millions d’euros", détaille Jean-Luc Crucke.