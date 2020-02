Alstom assure que l'emploi ne souffrira pas du rachat de Bombardier

Selon le patron d'Alstom, le projet annoncé ce lundi de racheter Bombardier ne devrait pas avoir d'impact sur l'emploi. Les deux entreprises ont des sites en Belgique, mais aussi dans le nord de la France.

"Il n'y a pas de redondance à éliminer!" affirme Henri Poupart-Lafarge, le PDG d'Alstom, au soir de l'annonce du rachat de Bombardier Transport par le groupe français. Dans un entretien accordé lundi à la presse française, Poupart-Lafarge insiste sur l'importance stratégique du rachat "pour atteindre une masse critique", particulièrement face à la concurrence chinoise qui monte en puissance. "Nous ne sommes pas aux mêmes endroits, ni sur les mêmes segments", martèle encore Poupart-Lafarge.

Sur le plan stratégique, le patron d'Alstom ne veut pas rééditer l'échec retentissant du projet de fusion avec la branche transports de Siemens, recalé par les autorités de la concurrence européennes. Selon Poupard-Lafarge, Bombardier est "beaucoup plus faible dans le secteur de la signalisation de même que pour la grande vitesse", les secteurs problématiques dans le cas de Siemens. Et le PDG de plaider pour une analyse du marché au niveau européen et non pays par pays.

"Ce sera là tout l'enjeu du dossier", estime Aline Conchon, conseillère de IndustriAll, la fédération européenne des syndicats industriels. "L'avenir du dossier dépendra très largement du périmètre géographique retenu par la Commission. Dans le dossier ArcelorMittal par exemple, la vente de certaines activités aurait pu être totalement différente avec un autre prisme d'analyse."

"Et puis il faudra voir aussi quelle est la logique industrielle derrière cette opération. Et quelle sera la position de la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui devient le premier actionnaire du nouveau groupe par rapport aux activités européennes, et celle des États-membres, concernant la constitution d'un champion européen...", s'interroge encore la conseillère.

Dans l'expectative

Le dossier Alstom-Bombardier n'en est encore qu'à ses balbutiements, laissant les organisations syndicales dans l'expectative, en Belgique comme ailleurs. "Nous avons vécu l'épisode Alstom-Siemens avec une certaine inquiétude", se souvient Jean-Michel Massart, permanent régional pour la CSC. "À l'époque, l'activité de signalisation ferroviaire, qui constitue l'un des atouts de Charleroi, semblait fort menacée en cas de fusion. Aujourd'hui en Belgique, Alstom a l'air d'être davantage en position de force par rapport à Bombardier", reconnaît-il.

À l'inverse du centre de Charleroi qui exporte près de 70% de sa production, l'usine Bombardier de Bruges travaille quasi exclusivement pour le marché belge. L'usine, sous pression depuis longtemps, a déjà été à deux doigts de fermer il y a quelques années. "Nous n'avons pas peur pour les emplois pour le moment. Mais tout peut encore changer", explique Henk Deprez, du syndicat socialiste ABVV. Bombardier Bruges travaille déjà en consortium avec Alstom pour construire les voitures à deux niveaux M7 de la SNCB, et avec Siemens pour les trains Desiro. "Il y a déjà une tradition de collaboration entre les différentes usines en Belgique", témoigne Roméo Bordenga, permanent FGTB Alstom Charleroi. "Mais dans un groupe de cette taille, les décisions stratégiques et les économies d'échelle dépasseront forcément les frontières belges..."

À noter que Bombardier comme Alstom disposent d'unités de production de matériel roulant dans le nord de la France. À Crespin, Bombardier dispose de la plus grande usine ferroviaire de France avec 2.000 personnes et plus de 810 millions de chiffre d'affaires. Alstom vient d'inaugurer près de Valenciennes son centre mondial d'aménagement des matériels roulants.