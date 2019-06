Alstom optimiste pour l'horizon 2023

Le constructeur ferroviaire français Alstom estime le taux de croissance annuel de son chiffre d'affaires à 5% et sa marge opérationnelle à 9%, surpassant de 2% les prévisions initiales, pour la période 2020-2023.

Le plan stratégique "Alstom in Motion" (AIM) censé régir les activités du groupe français Alstom de 2019 à 2023 suscite l'optimisme des investisseurs alors que le constructeur ferroviaire annonce la hausse annuelle de son chiffre d'affaires à 5% (contre 3% pour le secteur) et une marge opérationnelle prévue à 9% pour 2023 (contre 7,1% en 2018-2019). Un taux de distribution de dividendes situé entre 25 et 35% du résultat est également annoncé dès cette année.