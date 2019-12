Après le coup de frein de la FSMA, Cowboy peut reprendre son crowdfunding

Nous sommes ravis de vous annoncer que la campagne de financement participatif peut reprendre après avoir effectué les actions nécessaires pour s’assurer que notre initiative soit la plus transparente et compréhensive possible.

La start-up a revu sa copie rapidement et a adapté cette note. Elle a également précisé et détaillé sa relation avec Crowdcube, la plateforme qui héberge la campagne de financement.

"Nous sommes ravis de vous annoncer que la campagne de financement participatif peut reprendre après avoir effectué les actions nécessaires pour s’assurer que notre initiative soit la plus transparente et compréhensive possible", a annoncé dans la soirée, Adrien Roose, CEO et cofondateur de Cowboy.