Assis à quelques mètres d'un train lancé à 300 km/h

Imaginez-vous assis dans un tunnel, à quelques mètres à peine des rails où un train roule à 300 km/h . Effrayant, non? C’est pourtant l’expérience que fait vivre la compagnie ferroviaire japonaise, JR West , à ses employés chargés de la maintenance. Selon la firme, il s’agit de leur faire ressentir l’importance de la vérification dans leur travail.

Ces ouvriers s’occupent de l’entretien des trains à grande vitesse. Dans ce métier, une inspection méticuleuse est primordiale afin d’éviter des accidents. Rien ne doit se détacher de l’engin ni ne doit provoquer de dysfonctionnement. En août 2015, un panneau de plus de 60 cm de hauteur s’est détaché du deuxième wagon et après plusieurs rebonds sur les parois du tunnel et du train, a blessé un passager du train. Depuis cet accident, la compagnie JR West organise des formations pour sensibiliser les ouvriers aux conséquences qu’une mauvaise vérification peut avoir sur un train à grande vitesse.