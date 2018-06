Avec Victor Cab, une nouvelle centrale de taxi est née

Plus flexible, plus ergonomique, l’application Victor Cab vient bousculer le quasi-monopole des centrales des Taxis verts et des Taxis bleus.

Les utilisateurs avertis de taxis bruxellois connaissaient déjà les applications eCab , Splyt , Collecto et peut-être même Taxi.eu . La petite dernière s’appelle Victor Cab et émane du patron d’une société de taxis, Khalid Ed-Denguir . Ce dernier est également le patron de la Febet , un regroupement de taxi bruxellois qui, insiste-t-elle, n’est pas à la manœuvre du projet. " La Febet est une organisation professionnelle centrée sur la défense du secteur. Nous sommes ravis de l’arrivée de ce nouvel outil qui montre que l’on peut être à la fois performant et respectueux de la législation mais nous conservons notre indépendance" , insiste Sam Bouchal, porte-parole de la Febet.

Comprenez donc que les 450 véhicules et la centaine de chauffeurs affiliés à la Febet ne sont nullement obligés d’adhérer et d’utiliser Victor Cab. Et à l’inverse, rien n’interdit en théorie à un chauffeur affilié à une autre organisation de l’adopter. Pourtant, au niveau du secteur, certains grincent des dents comme les centrales Taxis verts et Taxis bleus qui auraient interdit à leurs chauffeurs de s’affilier à Victor Cab. "Si c’est le cas, c’est un peu dommage, regrette Sam Bouchal. On a toujours reproché au secteur du taxi de ne pas être assez disruptif et on a ici un outil vraiment performant qui tient compte de tout le monde et qui respecte les lois sociales dans le cadre d’une saine concurrence."