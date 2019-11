BePark lève 3 millions pour assurer sa croissance

Investir dans la recherche et le développement de solutions logicielles pour ses clients, voir ses parkings devenir des hubs de mobilité... telle est la volonté de BePark qui s'arme financièrement.

Devenir un acteur "prépondérant" du marché de la mobilité en Europe, telle est l'ambition de BePark . Le gestionnaire belge de parkings non publics annonce ainsi son intention de lever 3 millions d'euros auprès d'un fonds luxembourgeois. C'est exactement le montant des investissements prévus d'ici 2021.

"Cette levée de fonds a pour but de doter la société des moyens financiers nécessaires pour lui permettre de renforcer et étoffer son offre de services de mobilité et son empreinte géographique", lit-on dans un communiqué.