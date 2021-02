Belgorail en pleine expansion acquiert un concurrent hollandais

Le certificateur ferroviaire Belgorail se renforce aux Pays-Bas et en Allemagne et s'attaque au marché scandinave avec le rachat du hollandais HHC/DRS.

De la sorte, Belgorail étend fortement ses activités aux Pays-Bas, se renforce en Allemagne et permet également à Certifer de faire son entrée sur le marché scandinave. Belgorail prend donc de l'importance au sein de la galaxie Certifer , un groupe actif dans de nombreux pays européens, mais aussi en Australie, en Algérie et en Turquie par exemple. Après le deal, le groupe Certifer dépasse également en taille ses concurrents allemands sur le marché européen.

Harmonisation européenne

"L'acquisition de HHC/DRS nous donne non-seulement un bon positionnement géographique, mais via cette acquisition nous aurons également une compétence très pointue dans les engins de travaux ferroviaires et des engins de chantier complexes comme des engins rail-routes", dit Jean-Marc Dupas. Une compétence de certification que Certifer n'avait pas en magasin et qui était demandée par certains client s. Ces nouvelles compétences pourront donc être développées sur les différents marchés.

Accéder aux marchés

Avec cette acquisition, Belgorail achète également, en plus du savoir-faire des équipes techniques, un accès facilité aux différents marchés. En tant qu'organe indépendant, "nous sommes audités et accrédités. On doit démontrer que l’on a les compétences et les mécanismes d’impartialité. En plus des reconnaissances européennes, il y a des compléments pour avoir des reconnaissances nationales", explique Jean-Marc Dupas.