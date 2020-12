Billy Bike en selle pour profiter du boom du vélo

Les vélos partagés bruxellois de Billy Bike vont passer de 450 à plus de 1.000 d'ici le printemps. La start-up veut profiter du momentum autour du vélo.

Avec 40 kilomètres de nouvelles pistes cyclables et des magasins en rupture de stock, 2020 a été l’année du vélo à Bruxelles, personne ne peut le nier.

Dans ce contexte, on pourrait se dire que les vélos partagés ont aussi connu une année faste. Mais le bilan est plus mitigé. "Le vélo a eu un boom, mais le marché du déplacement a connu une crise énorme. Nous avons enregistré 3 fois plus de trajets, mais cela ne représente qu'environ la moitié de ce que l'on espérait tant en chiffre d'affaires que de trajets», détaille Pierre de Schaetzen, CEO et cofondateur de Billy Bike.

1million de kilomètres D'ici le printemps, Billy Bike va dépasser le cap symbolique du million de kilomètres parcourus à Bruxelles.

2020 a donc été une année, où il a fallu être hyper efficace sur les coûts opérationnels. Déjà habitué à un "business en accordéon", avec des périodes de très forte utilisation et des périodes beaucoup plus calmes, Billy Bike a encore dû rendre ses coûts les plus variables possible. "Nous avons complètement transformé notre business autour de cela. En plus de nos 7 employés temps-plein très qualifiés, nous travaillons avec des étudiants pour absorber le côté variable". Ces derniers font des shifts plus courts, de 4 heures, en rue. Leur boulot est de se déplacer en vélos cargo dans la ville pour échanger les batteries, nettoyer et désinfecter les vélos, etc. "C’est quand même beaucoup plus agréable que de travailler au Mc Donald", sourit Pierre de Schaetzen.

Voie royale

Si l’année a été pleine de défis, une certaine voie royale s’ouvre pour les vélos partagés. Entre la généralisation de la zone 30 km/h, la zone de basse émission ou les nouvelles pistes cyclables, "le vélo est dans une position de force à Bruxelles", sourit le fondateur.

Durant l’été, un crowdfunding de 223.000 euros a été réalisé par Billy Bike. Le but était de pouvoir lancer la commande de pièces pour agrandir la flotte. Billy Bike va passer de 450 à plus de 1.000 vélos d’ici le printemps. Une offensive majeure pour la start-up.

Une augmentation de capital est en cours pour pouvoir finaliser la production. On parle ici d’investisseurs capables de mettre plusieurs dizaines milliers d’euros sur la table. Billy Bike a déjà levé 2 millions d’euros par le passé, de quoi porter le nombre total d’investisseurs dans la société à 588 avec des investissements allant de 50 euros à 300.000 euros. Un esprit communauté qui plaît à la start-up.

"En doublant la flotte, on espère que cela va augmenter le taux d’utilisation par vélo." Pierre de Schaetzen CEO de Billy Bike

Le potentiel est là. "À Bruxelles, la moitié des déplacements en voiture font moins de 5 km. Pour beaucoup de ces trajets, prendre un vélo est possible", estime l’entrepreneur. Il se distancie d’ailleurs de ce débat cyclistes contre automobilistes. Pour lui, les deux modes ont leur place en ville. "Si plus de gens utilisent un vélo pour leurs petits déplacements, cela laisserait plus de place pour ceux qui ont vraiment besoin de leur voiture", rappelle-t-il.

Pierre de Schaetzen pense que dans le vélo partagé, les acteurs locaux ont un avantage sur les grandes multinationales plus enclines à se focaliser sur les trottinettes qui permettent d’externaliser davantage les coûts.

Davantage présent

Avec ses nouveaux vélos, Billy Bike va augmenter sa densité de présence dans sa zone d’activité et étendre sa couverture sur la capitale. "En doublant la flotte, on espère que cela va augmenter le taux d’utilisation par vélo. Actuellement, beaucoup de gens ouvrent l’application et se rendent compte qu’il n’y a pas de vélo suffisamment proche ou que leur lieu de destination est hors zone", détaille le CEO.

Les vélos sont produits à Taïwan pour des questions de qualité. "Nous voulons faire tenir les vélos au moins 5 ans. Nos plus anciens vélos ont trois ans et devraient tenir sans problème", insiste le patron.

La mobilité partagée a profité d’un coup de projecteurs avec la pandémie alors que certains utilisateurs hésitaient à prendre les transports en commun. "Notre ambition, c’est de donner une place plus centrale au vélo. Le vélo partagé doit être vu au même niveau que le bus, le tram ou le métro. Villo n’y est jamais arrivé. Un travail d’évangélisation a lieu avec les autres opérateurs. Au niveau politique, les messages de soutien arrivent de tous bords, que ce soit d'Ecolo ou du MR. Tout le monde partage notre vision", insiste le patron.

Billy Bike devrait atteindre une étape symbolique d’ici le printemps avec un million de kilomètres parcourus depuis son lancement. Un bel accomplissement pour les trois partenaires, Pierre de Schaetzen, Guillaume Verhaeghe et Nicolas Denuit.

A plus long terme, leur objectif est de s’attaquer à d’autres villes en Belgique et aux Pays-Bas, une fois que le modèle sera éprouvé économiquement à Bruxelles.