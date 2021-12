Bilmo, le couteau suisse de la remorque pour vélos

Bilmo développe une remorque modulaire adaptée aux logisticiens, réparateurs, restaurateurs... L'idée: passer, du sur-mesure, au couteau suisse de la remorque vélo.

Dans leur atelier le long du canal, les prototypes, établis et pièces de remorque vélos, côtoient leur logiciel de conception. Pierre Stevens et Jean-Baptiste Goetgheluck sont designers industriels formés à La Cambre. Depuis un an, ils ont tout laissé de côté pour s’adonner à leur passion à plein temps: la création de solutions de remorquages pour vélos dans une nouvelle société du nom de Bilmo. Un domaine qui les occupe depuis plusieurs années, bien dans l’air du temps, à l’heure des défis climatiques et de mobilité.

Lire aussi Dockr veut verdir les livraisons urbaines

"On n'imagine pas toutes les tâches annexes pour créer une entreprise. Quand tu travailles pour quelqu’un, c’est hyperconfortable, mais moins stimulant", témoigne Goetgheluck. "C’est stimulant... et stressant", ajoute dans un sourire son comparse.

Marseille-Istanbul

Les deux jeunes entrepreneurs se connaissent depuis une dizaine d'années. À la sortie de leurs études, en 2013, ils ont entrepris un périple à vélo. Ils relient alors Marseille à Istanbul en 30 jours, à une époque où c'était un peu moins à la mode qu'aujourd'hui. "On sortait de nos études et on était un peu fauchés pour s'équiper. On a donc construit chacun notre propre remorque pour le voyage et transporter nos 25 kg avec nos vélos de course", racontent-ils.

Vue en plein écran La remorque manipulée ici par Pierre Stevens peut se transporter à pied comme en vélo.

Déjà à l'époque, l'idée de faire des remorques comme métier leur trottait dans la tête. Mais dans les années qui suivirent leur escapade, les deux designers ont chacun accumulé les expériences dans différents secteurs. Alors que Jean-Baptiste a notamment travaillé dans une entreprise de luminaires au Liban, Pierre a travaillé dans l'aménagement immobilier.

Cuisine sur roues

Depuis deux ans, leur passion de la conception de remorques a repris de plus belle avec l'association Cultureghem aux Abattoirs d'Anderlecht. Parmi les différentes activités de Cultureghem, les membres récoltent les invendus sur les marchés et les cuisinent avec les gens du quartier.

"Pourquoi ne pas remplacer toutes les camionnettes d'entretien en ville qui souvent transportent très peu de choses, par des vélos avec remorque?" Jean-Baptiste Goetgheluck Cofondateur de Bilmo

"Ils avaient déjà une flotte de remorque, mais nous avons fait une remorque modulaire pour transporter la cuisine", détaille Goetgheluck.

Cette collaboration dure depuis deux ans et la remorque est en constante évolution. "Cela nous a ouverts à tous les besoins que nous pouvions mettre sur les vélos. Cela va des traiteurs aux restaurateurs ou aux entreprises de livraison à vélo", ajoute le cofondateur. "Pourquoi ne pas remplacer toutes les camionnettes d'entretien en ville qui souvent transportent très peu de choses, par des vélos avec remorque?" questionne-t-il.

Lire aussi Zafi, le vélo en bois certifié Forêt de Soignes

Ils ont réalisé de nombreux projets de remorques. Il y a notamment les remorques utilisées par Cowboy pour livrer ses vélos emballés ou prêts à rouler. Il y a aussi ce vélo entièrement transformé en "Food-Bike", l'équivalent du food truck, mais à vélo. Ou encore cet atelier transportable au quatre coins de la ville pour Molembike.

Également dans les cartons, un projet pilote avec Vivaqua et Urbike pour l'entretien des bornes incendie à vélo plutôt qu'en camionnette.

"Nous avons parfois l’impression qu’on est très lents. Mais quand on voit tout ce qu'on a réalisé, du premier dessin, de la première maquette aux réalisations actuelles... Il s’est déjà passé beaucoup de choses en un an." Pierre Stevens Cofondateur de Bilmo

"Nous avons parfois l’impression qu’on est très lents. Mais quand on voit tout ce qu'on a réalisé, du premier dessin, de la première maquette aux réalisations, il s’est déjà passé beaucoup de choses en un an", sourit Stevens.

Une vingtaine de modèles ont déjà vu le jour dans les ateliers de Bilmo, mais tout n'est pas visible sur le site internet de la société. "On ne veut pas que les gens nous contactent pour les projets qui n’ont pas été rentables", sourit Goetgheluck.

Fonds propres

L'aventure est néanmoins coûteuse pour les deux entrepreneurs qui se financent jusqu'ici sur fonds propres. Leur business de remorque sur mesure met un peu de beurre dans les épinards, mais ils souhaitent surtout tendre vers une certaine standardisation des produits.

Les deux entrepreneurs font du sur-mesure souvent pour des clients envoyés chez eux via les vélocistes. "Il y a beaucoup de petits acteurs à Bruxelles qui se positionnent davantage comme des artisans, mais pas comme une gamme de produits. Le problème du sur-mesure, c’est que c'est du 'one shot'", estime Goetgheluck.

Mais d'un autre côté, ce type de projet a permis de réaliser un peu de chiffre, car pour l'instant les deux entrepreneurs avouent qu'ils "se paient très peu" et qu'ils "grignotent leurs économies". Les deux entrepreneurs tentent donc de trouver la juste balance entre ces projets sur mesure et le projet d'une gamme standard modulaire.

Pour la première année, leur chiffre d'affaires devrait se situer à 71.000 euros. Les jeunes hommes disent avoir réinjecté les trois quarts de la somme dans la R&D de leur jeune entreprise. "Pour un démarrage, ça aurait être plus catastrophique. Je trouve déjà bien que l’on n'ait pas perdu d’argent", détaille Stevens.

Les jeunes entrepreneurs sont aidés par différentes plateformes. Leurs bureaux sont actuellement au Mad, place du Nouveau Marché aux Grains et leur atelier actuel est chez Recy-K, la plateforme de l'économie circulaire de Bruxelles Propreté.

Lire aussi Bicloo veut faire des miracles de vos vieilles chambres à air

Dans le plan financier de l'année prochaine, les deux entrepreneurs ont prévu de se payer. Avec les ventes prévues actuellement, leur déficit 2022 serait de 20.000 euros, selon un "scénario pessimiste".

Le cadre des remorques Bilmo est produit en Belgique et l’assemblage se fait ici à Bruxelles. "Pour les pièces, c’est impossible de faire du Made in Europe: personne n'y fait des fourches, par exemple", explique Stevens.

Se financer pour l'avenir

L'ambition est de pouvoir sortir des modèles de remorques standards. "Notre remorque, on la veut vraiment modulaire pour qu’elle convienne à un maximum de métiers". Ceci passe notamment par de la certification, qui prend un certain temps et des investissements.

L'idée est évidemment de trouver du financement pour se développer, même s'ils n'ont pas encore entrepris de démarches pour trouver des investisseurs. "Nous avons été contactés par un fonds d’investissements. Fin janvier, nous aurons finalisé la création de la société", détaillent les entrepreneurs.