BlaBlaBus prend part à la course face à Flixbus

Suite aux récentes grandes manœuvres qu’il a connues, le marché des autocars interurbains ne devrait bientôt connaître plus que 2 acteurs principaux en Europe: le leader, Flixbus, et le challenger, de BlaBlaCar.

La bataille s’annonce féroce pour le contrôle des routes du côté du marché des autocars interurbains. Le français BlaBlaCar, qui se lance dans les bus après avoir bâti son succès sur le covoiturage, va en effet venir titiller le leader du marché, Flixbus , avec des liaisons de car longue distance outre-Rhin, ainsi qu’au Benelux, rapportaient ce lundi nos confrères des Echos. Au programme: 60 villes interconnectées, dans cette région nouvelle, d’ici le printemps 2020, et ce, pour une zone de près de 100 millions de personnes, entend-on.

Pour s’armer dans la course, le groupe rachetait le service Ouibus à la SNCF il y a quelques mois de cela. Il renomme désormais son offre "BlaBlaBus", lui qui compte 200 destinations en France déjà et opère dans dix pays via des partenariats locaux.