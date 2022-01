Bolt lève 628 millions d'euros pour une mobilité plus douce

Bolt veut mettre fin à un trafic non durable et compte sur cette nouvelle levée de fonds pour offrir de nouvelles options de mobilité.

Accélérer la transition des voitures personnelles vers la mobilité partagée, telle est la volonté de Bolt. L'acteur européen actif dans la mobilité annonce avoir levé 628 millions d'euros, ce qui porte sa valorisation à 7,4 milliards d'euros. La société avait déjà levé 600 millions l'été dernier.

Lire aussi Bolt s'arme pour concurrencer Uber

Cette opération, la plus importante de l'histoire de l'entreprise, a été menée par Sequoia Capital et Fidelity Management and Research Company LLC avec la participation de Whale Rock, Owl Rock (une division de Blue Owl), D1, G Squared, Tekne, Ghisallo, et d'autres, lit-on dans un communiqué.

Objectif: un trafic durable

Markus Villig, fondateur et CEO de Bolt, indique que "pendant des décennies, les villes ont été construites pour les voitures, pas pour leurs habitants. Cela a conduit à un trafic non durable, à la pollution et à la perte d'espaces publics au profit des places de stationnement. Nous pensons que cette approche est dépassée".

"Nous sommes fiers de nos trottinettes électriques abordables déjà disponibles dans plusieurs villes de Belgique et nous attendons avec impatience les prochaines étapes en 2022" Oualid Benhammadi Country manager Micro Mobility chez Bolt Belgique

Cette levée doit donc contribuer à réduire la congestion et la pollution dans les villes et à promouvoir plus d'espaces verts "où la population pourra facilement se déplacer de manière sûre et durable."

Trottinettes électriques

Bolt c'est notamment les trottinettes partagées utilisées par plus de 100 millions de clients dans 45 pays et plus de 400 villes en Europe et en Afrique.