Bombardier va embaucher 180 personnes à Bruges

Mi-décembre, la SNCB annonçait l'achat de 200 voitures supplémentaires à Bombardier. Or le site industriel de Bombardier à Bruges "est le seul site en Belgique qui dispose encore des connaissances et des équipements nécessaires pour construire et tester des trains de A à Z", affirme-t-on chez Bombardier Alstom .