Plus de droit à l’erreur

Le patron de Lufthansa suivra sa filiale Brussels Airlines de très près dans la foulée de l'accord sur l'aide apportée à la compagnie belge.

Comme beaucoup de compagnies en Europe et dans le monde, Lufthansa, la maison mère de Brussels Airlines (SN) a obtenu pour sa filiale un crédit (pas un subside) pour traverser la crise du coronavirus. Les négociations furent longues et difficiles, mais les Belges ont tenu le cap. D’accord pour une aide (à Lufthansa), à condition qu’elle profite à SN, à son personnel, à son développement. Un mécanisme de contrôle sera mis en place et des sanctions sont possibles en cas de manquement, notamment par la prise d’actions par l’Etat.

Alors là, chapeau à notre Première ministre et à son ministre des Finances, car ce n’était vraiment pas gagné d’avance, pour ceux qui connaissent le patron de la Lufthansa. Mais Carsten Spohr suivra sa filiale belge de très près. Certes, il a besoin d’elle pour les vols vers l’Afrique, de même que ses partenaires de Star Alliance, mais il a surtout la rentabilité de SN à l’œil.

Le virus complique tout

Avant la crise du virus, la restructuration de SN était à l’ordre du jour et elle le reste. Les incertitudes relatives au virus n’arrangent rien car les stratégies commerciales sont difficiles (impossibles?) quand on ne sait pas comment l’épidémie va évoluer dans tel ou tel pays et ensuite quelles réglementations seront prises dans les pays concernés. Lesquels? Tous, finalement.

Dans le dossier Brussels, Lufthansa est probablement passée sous les fourches caudines pour sauver l’antenne belge dont elle a besoin. Mais elle ne lui fera pas de cadeaux. SN doit désormais répondre à ses promesses de restructuration – sans heurts, espérons-le – et relever de sérieux défis pour "faire plus avec moins". Car c’est bien de cela qu’il s’agit: moins d’avions, moins de personnel, moins de passagers, moins de cargo et… plus de rentabilité? Merci de nous demander l’impossible!

Mais Brussels Airlines a déjà relevé des défis impossibles.