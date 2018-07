Bruxelles, cancre de la mobilité en Europe

Comme d’autres secteurs, celui du transport évolue vers une économie de partage, montre l’étude "Future of Mobility" de Deloitte. Le mode de déplacement "auto" le moins coûteux combinera voiture autonome et carsharing.

Marre des bouchons sur la route entre votre domicile et votre lieu de travail? Eh bien, voici une bonne nouvelle pour vous, l’écosystème de la mobilité est en train de changer sous nos latitudes grâce à la conjonction de quatre évolutions: le développement des voitures électriques, celui des véhicules connectés, l’émergence attendue de la voiture autonome, et, last but not least, la disparition de la "voiture-statut" dans l’esprit des jeunes qui, du coup, n’ont plus absolument besoin de détenir "leur" voiture. "Nous évoluons d’une économie de la possession vers une économie de partage", résume Piet Vandendriessche, le CEO du bureau-conseil Deloitte en Belgique qui a consacré une étude au paysage de la mobilité d’ici 2030 ("Future of Mobility"). "On assiste à ce changement dans nombre de secteurs, comme la musique: les jeunes ne possèdent plus de CD mais écoutent les titres en streaming sur le net. Posséder n’est plus le mode de vie du futur. Ce sera pareil pour les moyens de transport. On le voit déjà en ville avec les vélos partagés; les voitures vont suivre."

"À Bruxelles, les automobilistes passent plus de 41 heures par an dans les embouteillages, soit plus d’une semaine de travail, pointe Sam Sluismans, expert en mobilité chez Deloitte. En même temps, il n’est pas aisé de se passer de voiture sur certains trajets à travers Bruxelles, par exemple pour rallier Vilvorde au sud de la ville. Il y a là un chantier pour le gouvernement et les Régions: il faudrait qu’on puisse arriver quasi partout en transport public et qu’on puisse acheter un seul billet pour tout trajet, en combinant si nécessaire train, tram et bus." Ou, mieux encore: créer une formule d’abonnement général permettant d’aller partout. Comme à Londres, où la "oyster card" permet d’emprunter tous les réseaux.

La Belgique est aujourd’hui à la traîne par rapport aux grandes villes voisines comme Amsterdam, Paris ou Berlin. À Bruxelles, 89% des déplacements se font en voiture (49%) ou en transport public (40%), contre à peine 6% pour les trajets en vélo ou à pied (voir tableau ci-dessous). À Amsterdam, le classement est inversé: le vélo est le mode le plus utilisé (32%), devant la marche, la voiture et le transport public. À Paris, 46% des déplacements se font à pied pour 25% en voiture et 25% en transport en commun... "Il faut que les gens cessent de prendre leur voiture pour les trajets courts", martèle Sluismans. Un changement de mentalité que le bureau-conseil s’efforce d’encourager parmi ses propres troupes: "On offre à nos collaborateurs, à côté de la voiture de société, toutes les alternatives présentant le seuil de pollution le plus bas possible: transport public, vélo, vélo électrique, car pooling...", détaille son CEO qui ajoute que l’entreprise a monté un service spécifique en son sein, un "mobility boot", pour conseiller ses collaborateurs sur les meilleurs modes de déplacement. Le "budget mobilité" décidé vendredi par le Fédéral contribuera à faciliter la mise en oeuvre de ces facilités.

Vue en plein écran ©MFNGRAPH

Le must: l’autonomie partagée

Vue en plein écran ©EPA

Le paysage va évoluer plus rapidement qu’on le pense, selon l’étude. D’ici 2030, à l’échelle du globe, 50% des véhicules vendus seront électriques, 10% des km parcourus le seront à bord de voitures autonomes, 36% le seront à bord de voitures partagées, et 31% des km seront effectués par des moyens qui n’existent pas encore aujourd’hui - par exemple des bus sans chauffeur ou des drones. Le cadre régulatoire suivra.

Le bureau a estimé les économies de coût possibles selon les modes de déplacement. Aujourd’hui, il faut compter en moyenne 0,97 dollar par mile (1,609 km) parcouru en voiture. "Si l’on évolue vers un monde de carsharing (voitures partagées), on réalisera 35% d’économie pour arriver à 0,63 dollar par mile, souligne Sam Sluismans. Si l’on va vers la voiture autonome, on réalisera 50% d’économie pour atteindre 0,46 dollar par mile. Et si l’on se dirige vers un monde de carsharing en voiture autonome, on atteindra 0,31 dollar par mile." Côté voiture, cette dernière sera donc la combinaison gagnante, selon Deloitte qui ajoute que les véhicules autonomes génèrent moins d’accidents, calculent mieux les distances et consomment moins d’énergie.

"Il ne faut pas attendre passivement que les choses changent, conclut Sluismans. Nous sommes arrivés au point d’inflexion. C’est le moment de montrer l’exemple."