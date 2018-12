Bruxelles monte à bord pour finaliser le RER

La Flandre et la Wallonie avaient déjà donné leur feu vert à un accord de coopération pour arriver à finaliser les travaux du RER. L'aval de Bruxelles se faisait attendre depuis le 7 novembre.

La Région bruxelloise confirme la signature des accords de coopération qui permettront de finaliser les travaux d'infrastructure du RER, annoncent le ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot, et les ministre-président et ministre bruxellois, Rudi Vervoort et Pascal Smet.