"C'est le moment de monter à bord d'Euronav"

Cela fait bientôt un an, jour pour jour , qu’ Euronav a repris l’armateur américain Gener8 Maritime pour devenir le principal exploitant indépendant de tankers pétroliers au monde.

Malgré ce rapprochement de taille et en dépit d’un programme de rachat d’actions propres, le titre Euronav patauge à la Bourse de Bruxelles . Sur douze mois, il affiche un repli de 5%. Depuis le début de l’année, le bilan est moins tristounet (+21% à 7,6 euros) mais on est encore très loin des niveaux atteints en 2015 (15 euros).

Spécialisée dans le transport par bateaux de gaz naturel et également détenue par des membres de la famille Saverys, Exmar affiche un parcours boursier guère plus convaincant. L’action s’est contractée de 7% sur douze mois et a cédé 2,3% depuis le début de l’année.