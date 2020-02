Carton jaune pour le coupon de Telenet

L’annonce de l’alliance entre le groupe de média flamand DPG (VTM et Het Laatste Nieuws, entre autres) et Telenet pour créer un "Netflix flamand", qui pourrait voir le jour à l’automne prochain, n’a guère enthousiasmé le marché ce mercredi. Le titre perdait 2,5% en matinée à 41,1 euros, les investisseurs se focalisant davantage sur les résultats et les perspectives financières de l’opérateur télécom. Et, surtout, sur le dividende.