Co.Station se lance dans la mobilité

Co.Station, l'espace de travail partagé du parvis Sainte-Gudule, à Bruxelles, vient de lancer un écosystème de la mobilité en Belgique du nom de co.mobility. Son but est de faire émerger "dès octobre 2020 des solutions concrètes de mobilité, notamment en matière de smart applications et de MaaS (Mobility as a Service), mais également de nouveaux services et infrastructures".