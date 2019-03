Cotée sur le Nasdaq, l'ex-coquille des Saverys s'est envolée de 700% en deux jours

Fondée en 2016 par les Saverys et inscrite sur le Nasdaq, Hunter Maritime dont la mission fut un échec est passée dans les mains d’une fintech chinoise. Chronique d’un échec qui finit bien.

Regardez bien le graphique de cours ci-dessous. Une stabilité déprimante pendant près de deux ans et une envolée brutale de l’action en l’espace de deux jours ce mois-ci.

Le chasseur rentre bredouille

Introduite sur le Nasdaq fin 2016 par la famille Saverys bien connue chez nous via les compagnies maritimes CMB , Euronav et Exmar , Hunter Maritime était une société vide. Evoluant sous le statut de "blanc check company" enregistrée aux Iles Marshall, elle disposait d’un trésor de guerre de 150 millions de dollars . Son objectif : acquérir des navires, des contrats ou des sociétés actives dans le transport maritime.

Mais le succès ne fut pas au rendez-vous. A deux reprises, des occasions lui sont passées sous le nez de telle sorte qu’aucune opération n’a pu être bouclée à ce jour. Or son statut prévoyait que dans une telle situation, la société devait, au bout de 24 mois, redistribuer les fonds levés aux investisseurs.

Pour éviter ce scénario et la fin de cette structure, les Saverys ont proposé qu'Hunter Maritime soit utilisée comme coquille vide par une fintech chinoise, NCF Wealth .

Ce stratagème permet à cette dernière d’accéder beaucoup plus facilement au très prisé Nasdaq sans devoir passer par la procédure habituelle. Inconnue sous nos latitudes, NCF connecte investisseurs et emprunteurs via une plateforme en ligne. Elle tire ses revenus de frais demandés aux emprunteurs pour les mettre en contact avec les prêteurs.