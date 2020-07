Coup de pédale à 23 millions d’euros pour Cowboy

La start-up bruxelloise de vélos électriques vient de finaliser une nouvelle levée de fonds. Les investisseurs ont cette fois injecté 23 millions d’euros.

Cowboy passe sur le grand plateau. La marque bruxelloise de vélos électriques tendance vient d’annoncer la clôture d’une nouvelle levée de fonds. La série B s’élève à 23 millions d’euros. L’opération financière est impressionnante, surtout en cette période de pandémie. Adrien Roose, le cofondateur de la société assure d’ailleurs avoir eu quelques incertitudes sur la bonne clôture de sa levée de fonds, initiée il y a six mois. "J’ai eu peur que le deal ne se fasse pas", avoue-t-il. "On s’est posé beaucoup de questions. Au début du confinement, nous n’étions pas du tout sûr que ça allait se terminer positivement pour nous. Les discussions ont été mises en pause en mars et avril", détaille-t-il. Au final, l’opération financière est bien bouclée grâce notamment à un engouement démesuré pour la petite reine durant le confinement. "Cette période aura amené une surprise positive avec un boom des achats de vélos électriques. On craignait que ça chute très fort car on avait arrêté nos efforts marketing. Malgré ça, on a triplé nos ventes", glisse encore le patron.

De Ferrari à Cowboy

Les bons chiffres ont donc convaincu plusieurs nouveaux investisseurs. Pour ce tour de table, ils sont cinq à avoir injecté des capitaux : Exor Seeds, HCVC, Index Ventures, Isomer Capital et Future Positive Capital. Des noms qui sont connus pour la plupart dans le monde des start-ups. Exor Seeds est toutefois un partenaire un peu plus surprenant. Ce fonds détenu par la famille italienne Agnelli est notamment l’un des plus importants actionnaires de "The Economist", le club de football de la Juventus de Turin ainsi que de l’emblématique marque Ferrari.

L’injection des capitaux frais aura un triple intérêt. La société souhaite d’abord continuer à engager massivement. "Nous sommes pour l’instant 65 chez Cowboy. Nous allons recruter une trentaine de personnes en un an", assure Adrien Roose. Le patron souhaite également profiter de cette série B pour continuer le développement de son réseau de vente. La société s’appuiera encore davantage sur son principe de test réalisable à domicile pour les habitants d’une soixantaine de villes. "En plus de ça, nous comptons aussi étendre le réseau de magasins physiques", précise encore le patron. La marque dispose actuellement d'un seul point de vente, le long du canal de Bruxelles où elle a installé son premier "Saloon" il y a une grosse année.

Appli complètement retravaillée

Les 23 millions d'euros serviront enfin à poursuivre la recherche et le développement. L’entreprise a lancé le mois dernier la troisième version de son deux-roues électrique. À chaque nouvelle sortie, la marque s’efforce d’améliorer son produit, aussi bien sur la partie technique que technologique. En plus d’un nouveau système de transmission, Cowboy a ainsi complètement revu son application connectée au vélo. "Déverrouillage automatique, alerte antivol, détection d’accidents et cartographie de la qualité de l’air sont à présent disponibles pour les clients nouveaux et existants", explique la marque qui précise également travailler sur un système de dépannage à domicile via réservation en ligne.

Avec cette nouvelle opération, Cowboy porte le total investi dans son projet à plus de 35 millions d’euros. En série A, la société avait déjà réuni 10 millions d’euros auprès des investisseurs. Il y a quelques mois, elle s’était directement tournée vers le public dans le cadre d’un crowdfunding. La start-up belge avait alors récolté plus de 4,5 millions, trois fois plus qu’espéré.