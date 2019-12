Cowboy met son crowdfunding record en pause pour revoir sa copie

Après avoir dépassé le cap des 3 millions de livres sterling levé via la plateforme Crowdcube en seulement 2 jours, la campagne de la start-up de vélos électriques connait un coup d’arrêt.

Dans un mail envoyé à sa communauté, Adrien Roose, CEO et fondateur de Cowboy, explique que la notice d’information nécessite d’être réécrite . Cette notice est destinée à informer les potentiels investisseurs sur les risques liés à l'investissement, les actionnaires et les possibilités de reventes futures des actions. Elle semble poser problème au niveau légal, si l’on en croit la communication laconique de la start-up.

Autre point à corriger: la relation entre la société Cowboy SA et Nominee, la société mère de la plateforme Crowdcube, qui héberge le crowdfunding, doit visiblement être précisée et clarifiée, ainsi que la future relation entre Nominee et les investisseurs.