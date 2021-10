D'Ieteren a une ambition nationale dans le vélo électrique

D'Ieteren a acheté un premier magasin de vélos. Son ambition est d'avoir dans les cinq ans un réseau national de magasins de vélos, principalement électriques.

C'était écrit en bas de page depuis que Karl Lechat avait quitté ses fonctions de patron de Skoda Belgique chez D'Ieteren pour développer une activité vélos en mai dernier. D'Ieteren Auto veut s'attaquer au marché belge du vélo. Un marché qui colle avec sa vision vers un business plus vert, mais qui est aussi synonyme de grande croissance et d'une consolidation encore très faible.

De fait, "sur les 1.500 à 1.700 vélocistes en Belgique, à peine 60 à 70 font partie de chaînes", détaille Lechat. Depuis que l'ambition a été tracée, une petite division bike se démène pour faire de cette ambition une réalité. Karl Lechat vient de poser une pierre importante à son édifice en rachetant le magasin Goodbikes, voisin du siège historique de D'Ieteren.

Giovanni Franzi, le patron de Goodbikes est un partisan "du vélo et du service de qualité". Son aventure des dernières années ressemble à celle de beaucoup de vélocistes. Le boom du vélo a fait grandir son affaire, mais lui a pris énormément de temps et d'énergie. Le covid a d'autant plus accéléré la croissance. Aujourd'hui, Goodbikes, qui existe depuis quatre ans, a un chiffre d'affaires "entre 1 et 2 millions d'euros".

Spécialiste de tous types de vélos avec un fort accent sur le vélo cargo, Goodbikes n'était pas spécialement vendeur. Mais la philosophie de l'équipe de Karl Lechat collait avec celle de Giovanni Franzi qui va pouvoir délaisser la compta et les fiches de paye pour se concentrer sur ce qu'il aime dans son métier et dégager du temps pour sa famille.

Chasse aux m²

Avec le manque de vélos et de pièces, la dynamique du secteur a beaucoup changé pendant la pandémie.

Les vendeurs de vélos doivent maintenant précommander et stocker leurs vélos, alors qu'avant, ils pouvaient davantage compter sur le stock des fournisseurs. Conjuguez ceci à une grosse croissance, et le risque pour les vélocistes devient plus grand. "Tous les magasins de vélos se posent des questions et se demandent s'ils doivent grandir ou s'associer", témoigne Lechat.

Il résulte aussi de cette croissance que la plupart des vélocistes urbains manquent de place, surtout que le travail en atelier s'accumule. Goodbikes et son équipe de 8 personnes (ETP) avaient déjà passé le pas et placé leur atelier dans des m² de D'Ieteren qu'ils louaient. Le magasin va donc naturellement déménager au siège de D'Ieteren et le showroom passera par la même occasion de 100 à 1.100 m² en mars/avril. En tout, Goodbikes devrait y occuper 3.000 m² et même disposer d'une piste d'essai sur site.

Chasse aux acquisitions

Pour D'Ieteren Auto, ce n'est que le début d'une nouvelle aventure. "Notre ambition est nationale, mais on va avancer étape par étape", dévoile Karl Lechat. L'idée est d'avoir un réseau complet dans cinq ans. Il est en discussion avec d'autres magasins pour les racheter et aimerait avoir au minimum quatre points de vente bien répartis sur Bruxelles. Contrairement à ce qui a été écrit, D'Ieteren ne devrait pas se lancer directement à Anvers, mais aimerait avoir implémenté entièrement ses activités à Bruxelles d’ici à un an et avoir attaqué une autre ville du pays d'ici là, en fonction des opportunités, Anvers ou ailleurs.

D'Ieteren ne compte pas mettre en place un système de franchisés, mais être au contraire entièrement propriétaire de l'activité. "Notre métier de base c’est d’être gestionnaire de réseau, d'avoir un impact local via un maillage", pointe Jean-Marc Ponteville, directeur communications de D'Ieteren Auto. "Animer un réseau" était d'ailleurs la fonction première de Karl Lechat chez Skoda. Dans ses précédentes fonctions, il avait lancé le mobility store de Skoda à Docks Bruxelles qu'il voyait déjà comme un laboratoire.

Chez D'Ieteren, on travaille donc aussi à l'élaboration d'un nom pour cette nouvelle chaîne de magasins qui veut capitaliser sur la force des magasins locaux tout en amenant ses forces comme le financement, le marketing, le réseau, etc. Goodbikes, c'est un rating de 4,9/5 sur Google auquel Karl Lechat tient beaucoup.

La stratégie de D'Ieteren se portera aussi naturellement en ligne. Un CTO vient d'être engagé et la plateforme de vente en ligne a pour ambition d'être lancée au deuxième trimestre 2022.

"Selon l’étude de mobilité Polaris de D'Ieteren, 40% des usagers belges affirment vouloir utiliser le vélo dans leurs déplacements quotidiens, sa part dans les déplacements passerait de 11% à 15% d’ici à 2030, souvent en complément de la voiture", rappelle D'Ieteren. "Toujours selon Polaris, 2 vélos sur 3 seraient électriques en 2030", ajoute la société. Un business pour des vélos plus chers et donc non négligeable.

D'Ieteren a également le marché B2B dans le viseur que ce soit dans le vélo dans un package mobilité ou dans le vélo cargo professionnel. Des synergies commerciales entre les initiatives de mobilité de la société (Lab Box) et le business traditionnel doivent être dégagées.

L'importateur historique des marques du groupe Volkswagen ne veut en tout cas pas laisser cette aventure du vélo, comme moyen de mobilité incontournable, lui échapper.