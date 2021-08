Dans le creux de la vague, Euronav scrute l’horizon

Alors que l’an dernier, à pareille époque, Euronav affichait un excellent trimestre, malgré les confinements, grâce à des taux de fret élevés, la compagnie de tankers est confrontée aujourd’hui à une nette baisse ce ceux-ci. Un exemple: le prix moyen par jour pour les superpétroliers (VLCC) s’élevait à 81.500 dollars au 2e trimestre 2020 pour ne plus atteindre que 11.250 dollars un an plus tard...