Démarrage en douceur pour Cainiao à Liège Airport

Le bras logistique d'Alibaba lance officiellement son centre de tri et de distribution de l'aéroport de Liège. Une première étape avant des extensions déjà prévues.

Décrié, critiqué, voire craint, le centre logistique de Cianiao a officiellement lancé ses opérations ce lundi dans son tout nouvel entrepôt en bord de piste de Liège Airport. C'est l'aboutissement d'un dossier de trois ans qui s'est attiré les foudres des riverains et des associations altermondialistes, sans doute davantage que tout autre investissement étranger ces dernières années.

Construit en un an à peine, le nouveau hall de 30.000 m² a été inauguré par Jean-Luc Crucke, le ministre wallon des Aéroports, Frédéric Jacquet, CEO de Liège Airport et les pontes de l'opérateur chinois d'e-commerce. Via son bras logistique Cianiao, qui opère l'infrastructure, Alibaba dispose de la sorte à Liège d'un centre de tri pour acheminer les produits commandés sur ses plateformes en ligne vers l'ensemble de l'Europe. "Mais l'infrastructure doit aussi servir pour l'exportation de produits belges vers la Chine. Grâce à ce hub, Liège et la Belgique existent aux yeux des Chinois. À nos entreprises d'en profiter", lance Crucke.

Soft-opening

Ce lundi matin, le site fonctionne encore à un rythme modéré. "Nous sommes en phase de "soft-opening" depuis un petit mois", précise Noël Dabe, directeur des opérations de Cianiao. "Mais l'objectif est d'être totalement opérationnel ce jeudi 11 novembre, qui lance traditionnellement le début de la période des ventes de fins d'année."

300 tonnes En vitesse de croisière, le site doit fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et recevoir trois avions par jour, soit près de 300 tonnes de marchandises.

En vitesse de croisière, le site doit fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et recevoir trois avions par jour, soit près de 300 tonnes de marchandises. L'objectif initial était d'engager quelque 200 personnes sur le site. "Mais nous en sommes déjà à près de 280 emplois", fait remarquer Dabe. L'emploi est à 80% sous la forme de contrat à durée déterminée, le reste via des contrats intérimaires. "Mais l'intérim est généralement la porte d'entrée idéale. Après quelques semaines, s'ils ont fait leurs preuves, les gens sont engagés en CDI", poursuit Dabe, qui assure avoir reçu près de 400 CV dans les jours qui ont suivi l'ouverture des candidatures.

Extension prévue

Le centre de distribution envisage déjà son agrandissement. L'investissement global de 100 millions d'euros prévu à la base englobe en effet deux extensions pour porter l'ensemble à 120.000 m². Cette extension de capacité pourrait alors porter à 30 le nombre de mouvements d'avions par semaine. "Mais uniquement en journée", précise Dabe. L'emploi direct atteindra alors les 900 temps plein, pour plus de 3.000 emplois indirects.

"Avant d'étendre nos capacités, nous aurons le temps de démontrer notre manière de travailler et le respect de nos engagements, des employés et de l'environnement." Derek Sun Directeur général de Cainiao à Liège

La viabilisation des terrains est en cours de finalisation. Cianiao devra encore obtenir les permis nécessaires, ce qui ne sera pas nécessairement chose facile, compte tenu de la levée de boucliers qu'avait déclenchée l'annonce de l'arrivée d'Alibaba à Liège. Mais les représentants de la société en Belgique restent confiants. "Nous aurons le temps de démontrer notre manière de travailler et le respect de nos engagements, des employés et de l'environnement", affirme Derek Sun, directeur général du hub de Cianiao à Liège et par ailleurs le seul ressortissant chinois au management de l'entreprise liégeoise.

L'ouverture de ce centre logistique consacré au commerce en ligne du géant chinois est donc le second lien direct entre Liège et la Chine, après la liaison ferroviaire ouverte depuis plusieurs années. À ce stade, aucun lien n'existe entre le hub aérien et la gare ferroviaire. "Cela correspond à des besoins et des fonctionnalités différentes", estime Dabe. Le cas échéant, le transfert de marchandises entre la gare et le hub, séparés par les pistes, doit se faire en camion. Mais Frédéric Jacquet, le CEO de l'aéroport caresse l'idée de disposer un jour d'une connexion directe entre l'aéroport et l'infrastructure ferroviaire.