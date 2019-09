Des millions de pertes pour les vélos hype Cowboy

Cowboy a été créée par trois visages bien connus du monde des start-ups, Adrien Roose, Karim Slaoui (Take Eat Easy) et Tanguy Goretti (Djump). Ils lancent les vélos électriques Cowboy en 2017. Cowboy, qui ne publie pas de chiffre d’affaires, a enregistré une marge opérationnelle brute négative de 1,5 million d’euros l’an dernier. Cela s’est traduit par une perte nette de 3 millions d’euros , selon le rapport annuel. En 2017, Cowboy avait déjà enregistré une perte nette de 1,1 million d’euros.

Cependant, la start-up ne s’inquiète pas des grosses pertes. "Nous investissons énormément dans le développement de produits, matériels et logiciels, afin d’offrir aux cyclistes la meilleure expérience possible", a déclaré le directeur financier, Alexander Cram. "En raison des investissements élevés, une perte de 3 millions d’euros était attendue et conforme à nos plans financiers." Cowboy ne divulgue pas non plus le nombre de vélos déjà vendus mais indique avoir vendu trois fois plus de bicyclettes fin août qu’en 2018. Selon le site web, un vélo électrique coûte au moins 2.000 euros.