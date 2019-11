Des navettes partagées à domicile pour l'aéroport de Charleroi

Évidemment, le temps de trajet sera un peu plus long que celui d’un taxi, car il faudra faire l’un ou l’autre crochet. Chez Flibco, on adaptera ce temps en fonction des clients et "de leur tolérance". "Le client nous dit à quelle heure il veut arriver à l’aéroport et on lui garantit qu’il sera là à l’heure", insiste Stüber. "Si le jour du voyage, on voit qu’il y a des problèmes sur la route, on adapte les programmes en temps réel. C’est très important d’arriver à temps, on ne va pas au marché de Noël mais à l’aéroport pour prendre un avion", précise De Muynck.