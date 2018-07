Deux jours de grève chez Ryanair: les 25 et 26 juillet

Un vent de colère souffle chez Ryanair. Le personnel de cabine partira en grève ces 25 et 26 juillet.

Une conférence de presse est prévue à 15 heures pour l'officialisation. Mais selon les syndicats, deux jours de grève auraient été décidés pour les 25 et 26 juillet. Des actions ultérieures semblent aussi au programme, en plus de l'action des pilotes irlandais prévue le 12 juillet prochain .

Le personnel de cabine et les pilotes sont donc appelés à débrayer dans plusieurs pays européens:

Le personnel allemand et néerlandais pourrait aussi participer à l'action.

Les syndicats ont cette fois tenté d'accorder leurs violons. En effet, lors de la dernière grève au Portugal, la compagnie avait réquisitionné d'autres appareils en Europe pour contrer cette action. L'objectif est donc, dans le chef des représentants du personnel, de ne plus revivre cette situation.

Quelles sont les revendications?

"La revendication première est toute simple, et tout le reste découle de ça: on respecte les législations locales ", indique Didier Lebbe, secrétaire permanent du syndicat CNE.

Le bras de fer dure depuis des mois. Différentes actions ont été introduites devant les tribunaux. Face à la lenteur judiciaire et sans dialogue possible avec Ryanair, les représentants du personnel ont donc décidé de ne plus attendre.