Deux semaines pour remplacer Luc Lallemand chez Infrabel

Le nouveau patron d'Infrabel devra être francophone et vraisemblablement MR. Les noms circulent, mais le chrono est serré alors que dans deux semaines, Luc Lallemand est parti.

Luc Lallemand ne sera officiellement plus patron d'Infrabel à la fin du mois et rien ne dit qu'on lui trouvera déjà un remplaçant d'ici là. Alors que le bureau de chasseur de têtes vient d'être officiellement dévoilé du côté du cabinet du ministre François Bellot, le calendrier sera serré.

Selon les règles, la loi impose un rôle linguistique différent que celui de la CEO de la SNCB (Sophie Dutordoir, rôle linguistique néerlandophone) que chez Infrabel. Cela devra donc être un francophone surtout qu'il faut aussi que le comité de direction d'Infrabel soit composé à parité de francophones et de néerlandophones. Un CEO peut être asexué linguistiquement ou non selon les besoins. Le comité est actuellement composé de Jochen Bultinck, Ann Billiau, Luc Lallemand et Christine Vanderveeren.