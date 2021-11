Dott va déployer 2.000 vélos partagés à Bruxelles

Dott ajoute des vélos à sa flotte de trottinettes à Bruxelles et devient ainsi le deuxième plus grand opérateur de vélos partagés dans la capitale, derrière Villo.

Les premiers vélos sont disponibles dans l'application. Dott va en déployer 2.000 d'ici à la fin de l'année dans la capitale, en plus de ses 3.000 trottinettes. Seul Villo, avec ses 5.000 vélos, fait mieux. L'acteur local, Billy Bike, compte un millier de vélos sur la capitale.

L'annonce arrive un bon mois à peine après que Dott a déployé ses premiers vélos à Paris. "Je me suis battu avec des villes comme Rome ou Londres pour avoir des vélos avant eux. Je suis très fier que nous y soyons arrivés", sourit Marien Jomier, le patron de Dott en Belgique.

Les vélos électriques sont particulièrement adaptés à une ville comme Bruxelles qui compte encore pas mal de pavés . Dans ce sens, "Bruxelles a peut-être plus de similarité avec Rome qu'avec Alost", dit Jomier.

Au même prix que les trottinettes

L'idée de Dott est que ses vélos soient au même prix que ses trottinettes dans son application. Le prix de base est de 1 euro pour débloquer le vélo et de 20 centimes la minute ensuite . Pour rappel, Dott est active sur l'entièreté des 19 communes bruxelloises sans exception.

Dott est une société aux forts accents belges. La Sofina a ainsi mené pour Dott une levée de fonds de Serie B de 85 millions d'euros en avril dernier. Sofina a pris presque la moitié du montant investi à son compte. Dott a également des trottinettes partagées à Alost (450), Charleroi (200), Namur (200) et Liège (450).

Pour le dialogue avec les autorités communales

L'idée de la société est d'axer sa stratégie sur le dialogue avec les communes et la durabilité des produits. Pas question donc pour Dott de s'attaquer à un territoire sans l'accord des autorités communales et sans une bonne compréhension des spécificités locales. À Bruxelles, Dott a opéré sans discontinuer depuis janvier 2019, hormis une fois où il faisait -18° et où le service a été suspendu.