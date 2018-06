Encore un préavis de grève à la SNCB. Pour le 28 juin

Le syndicat minoritaire des cheminots OVS-SIC dépose un préavis de grève de 24 heures dès le 27 juin à 22h. En cause une proposition de la direction liée à la productivité du personnel roulant . La CGSP se donne le temps de la réflexion.

Le syndicat veut protester contre une proposition de revalorisation pour le personnel roulant avancée par la direction, en échange de davantage de productivité. La date du 27 juin a été choisie pour, selon le syndicat, éviter "autant que possible des désagréments pour les étudiants".

"Lors de la sous-commission paritaire nationale du 6 juin, une proposition de revalorisation pour le personnel a été imposée. Cette proposition a été rejetée par une majorité du personnel concerné", explique-t-on au SIC. Le syndicat réclame le retrait de cette proposition et le début de nouvelles négociations "aboutissant à une proposition largement soutenue par le personnel".

Du côté de la CGSP , aucune action n'est à l'ordre du jour. "Lors de la sous-commission paritaire, la direction de la SNCB est en effet revenue avec de nouveaux éléments," explique Pierre Lejeune, secrétaire national à la CGSP Cheminots. Le syndicat socialiste a ainsi demandé pour avoir du temps afin d'analyser et discuter cette proposition avec ses affiliés. Il réserve sa réponse pour la prochaine rencontre de la sous-commission le 4 juillet, avant la réunion de la commission paritaire nationale le 11 juillet.

La CSC et le SFLP semblent déjà avoir approuvé le texte.

Enfin, la CGSP avait aussi indiqué fin mai, dans le cadre du dossier sur la problématique des pensions, réfléchir au dépôt d'un préavis de grève avec une possible action mi-juin. Aucune date précise n'avait été avancée.

Pierre Lejeune indique aujourd'hui qu'aucun préavis n'a encore été déposé. "Nous souhaitons laisser la place à une plus grande solidarité et voir donc avec d'autres intersectorielles afin d'arriver à un mouvement plus large."