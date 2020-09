Eurolines fait aveu de faillite en Belgique

Se débarrasser d'un concurrent?

A ce moment, les salariés d'Eurolines , défendus en France par l'avocat Pierre-François Rousseau , criaient à qui voulait l'entendre que Flixbus avait organisé cette liquidation dans le but de se débarrasser d'un concurrent devenu gênant dans un marché de plus en plus concurrentiel. Pour justifier cette mise en liquidation , la direction d'Eurolines avait fait état de "la situation comptable et financière dans laquelle se trouve l'entreprise, subitement et fortement aggravée par la crise sanitaire et économique", rapportaient alors nos confrères du Figaro. Cette sortie avait fait dire aux salariés d'Eurolines que la direction du Flixbus "profitait" du Covid-19 pour se défaire de cette filiale.

La reprise d'Eurolines par Flixbus portait sur les activités en France, aux Pays-Bas, en République Tchèque, en Espagne et en Belgique. Chez nous, d'après les dernières informations financières disponibles et publiées, il semble qu'Eurolines occupait encore une trentaine de personnes. L'activité se répartissait entre six sites (Schaerbeek (2 sites), Saint-Gilles, Anvers, Liège et Gand). Et la lecture des derniers résultats publiés nous apprend que la situation financière de la société n'était guère brillante. En effet, les résultats de 2018 affichaient une perte de 1,8 million d'euros, contre une perte de 1,4 million à la fin 2017 et une perte de 1,2 million un an auparavant. Dans le courant du mois de décembre 2018, la société avait réduit son capital, celui-ci passant alors de 3,4 à 1,4 million d'euros.