Euronav a un nouveau capitaine

Les choses n’ont pas traîné chez Euronav . Moins de deux mois après l’annonce du départ du CEO, Paddy Rodgers, la compagnie maritime lui a déjà trouvé un successeur. Et pour cause, l’heureux élu, choisi au terme "d’un processus de recherche et d’évaluation professionnel", n'est autre que l’actuel directeur financier (CFO) de la société, Hugo De Stoop.