Euronav renforce sa flotte de superpétroliers

Euronav a acquis trois navires VLCC pour un montant total de 280,5 millions de dollars. Ces acquisitions seront financées via les liquidités disponibles et la capacité d'emprunt du groupe.

Il seront livrés respectivement au quatrième trimestre 2020, en janvier et en février 2021.

Financement

Euronav financera cette acquisition via ses liquidités actuelles et sa capacité d’emprunt.

"Les fondamentaux des grands pétroliers restent constructifs malgré les vents contraires importants entourant l'activité économique liée au virus corona qui, nous le pensons et l'espérons, seront temporaires" a indiqué Hugo De Stoop, le CEO d’Euronav dans un communiqué. "Cette transaction démontre notre flexibilité et notre capacité à saisir les opportunités grâce à un bilan solide et une position de liquidité solide"