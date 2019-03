Exmar, bien partie pour 2019

Exmar a publié ses résultats annuels pour 2018. Son chiffre d'affaires pour l'année écoule pointe à 87,7 millions de dollars contre 80,7 millions de dollars en 2017 tandis que l'EBITDA chute à 27,5 millions de dollars contre 58,6 un an plus tôt. Le résultat net part du groupe passe d'un profit de 28 millions de dollars à une perte de 15,9 millions de dollars.

Près d'un an et demi plus tard, cette barge dont l'absence de rentabilité a lourdement pesé sur les comptes d'Exmar, qui s'était fortement endetté pour la faire construire, va donc enfin devenir productive. Le groupe belge en escompte un revenu opérationnel de l'ordre de 43 millions de dollars par an.