FlixBus va demander la liquidation judiciaire d'Eurolines

Le groupe allemand FlixBus compte demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour sa filiale d'autocars interurbains Eurolines, ce qui pourrait "mettre en grande difficulté plus d'une centaine de salariés". C'est ce qu'affirment plusieurs syndicats de l'entreprise française. "FlixBus, actionnaire unique d'Eurolines, souhaite qu'elle soit placée en liquidation judiciaire quelques mois après l'avoir rachetée à Transdev, ce qui conduirait à licencier l'ensemble de ses salariés à brève échéance et sans moyens ainsi qu'à laisser sur le carreau ses fournisseurs", dénoncent dans un communiqué les syndicats CFTC, CGT et FO d'Eurolines.