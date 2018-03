Flixbus propose 20 liaisons intrabelges à petit prix

La compagnie de bus allemande Flixbus va rendre effectives des liaisons à moindre coût entre villes belges à compter du 26 avril. La société étend également son réseau international et tente d'innover pour toucher de nouveaux clients.

Jusqu'alors quasi absentes des offres de la compagnie, les liaisons Flixbus entre villes belges verront bientôt le jour. Entre autres, des trajets Liège-Bruxelles ou Bruges-Louvain seront proposés aux usagers. Avant cela, seules des correspondances entre les principales villes du royaume et les grandes villes européennes, Amsterdam et Paris en tête, faisaient partie de l'offre de la société.

20 liaisons intrabelges

Trois ans après ses premiers pas en Belgique, Flixbus étoffe son offre. En plus des 21 destinations internationales qu'elle propose au public belge, la compagnie va commencer à transporter des passagers à l'intérieur du territoire via ses bus internationaux. Le groupe devient ainsi le premier opérateur privé à couvrir également de longues distances intérieures.

Flixbus estime qu'en 2018 environ 2 millions de passagers devraient voyager sur ses lignes depuis et vers la Belgique.

Nombre prévu de passagers depuis et vers la Belgique

Mais cette nouvelle offre ne risque-t-elle pas de faire de l'ombre à celle de la SNCB? Les règles européennes autorisent les navettes internationales à transporter des passagers sur de courtes distances, selon le cabinet du ministre flamand de la Mobilité Ben Weyts . Seule condition, que les deux villes intérieures soient au moins distantes de 30 kilomètres. La société espère pouvoir " offrir des fréquences plus importantes à long terme", a précisé Rosa Donat, responsable de la communication Flixbus.

Seulement, ouvrir de nouvelles liaisons nécessite de nombreuses autorisations tant fédérales que régionales . Aussi, pour créer une ligne intrabelge, environ deux mois sont nécessaires, rien que pour les démarches administratives. C'est deux fois plus en ce qui concerne les lignes transfrontalières.

Connecté et bon marché

"Il est important d'avoir non seulement un projet abordable mais aussi un projet durable"

Autre élément clé prôné par la compagnie de bus, la proposition de trajets bon marché . Les connexions intrabelges s'étaleront sur une fourchette de prix démarrant entre 3,99 euros et 5,99 euros . De quoi stimuler la mobilité des usagers souhaitant se déplacer à moindre coût.

Une formule qui séduit au premier chef la jeunesse belge. En effet, 75% des usagers de Flixbus en Belgique ont moins de 35 ans. "Avec son approche digitale très prisée des jeunes, Flixbus a su faire évoluer un mode de transport sécurisant et traditionnel en un mode de transport attractif et branché ", estiment les patrons de la compagnie allemande.

Exemple en France, où Flixbus rencontre un succès grandissant. "En France, la moitié des clients utilisait auparavant la voiture, dont une part significative avait recours au covoiturage", a expliqué Yvan Lefranc-Morin, directeur général de Flixbus France . "Un quart des clients optait précédemment pour le train, et le dernier quart est composé de nouveaux usagers, qui n'auraient pas voyagé sans le service Flixbus".

Les bus verts Flixbus s'inscrivent également dans une logique d'attention portée à l'environnement. "Il est important d'avoir non seulement un projet abordable, mais aussi un projet durable", a indiqué Jesper Vis, directeur de Flixbus pour le Benelux. Le but de la société est de promouvoir le transport collectif et "d'être aussi vert que nous le pouvons", a-t-il ajouté.