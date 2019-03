Flixbus va reprendre Eurolines

Flixbus et Transdev sont actuellement en négociations exclusives pour la cession des cars longue distance du second. Le groupe français de transport public contrôlé par la Caisse des dépôts va céder à la compagnie allemandes Flixbus deux de ses activités: Eurolines , qui effectue des trajets longues distances en Europe et est présent en Belgique depuis longtemps, et Isilines , focalisé sur le marché français.

"Cette acquisition renforcerait notre position de leader du marché en France tout en nous permettant, par l’ajout des réseaux routiers d’Eurolines et d’Isilines, d’accroître davantage notre réseau européen, explique Jesper Vis, directeur général de FlixBus Benelux. Par cette intégration, FlixBus disposerait d’une offre encore plus étoffée et enrichie afin d’attirer toujours plus de passagers. Notre ambition est d’être le choix numéro un des voyageurs à travers l’Europe." A noter que l'an passé, Flixbus a transporté 45 millions de personnes en Europe et aux États-Unis. Son objectif pour cette année, c'est de s'implanter en Russie et de s'étendre aux USA. La compagnie de cars est connue pour ses réservations 100% en ligne et sa volonté d'offrir du Wi-Fi, ainsi que pour ses prix bas.