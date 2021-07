Georges Gilkinet: "Je demanderai des moyens exceptionnels au gouvernement pour le rail"

On s'active

Les ingénieurs sont sur le terrain pour analyser l'état de l'infrastructure et les cheminots travaillent déjà, où cela est possible, au déblaiement, au remplacement d'infrastructures ou aux réparations. "Quand il y a de la boue sur les voies, il y a les débris qui sont la partie visible, mais souvent l'infrastructure est aussi fragilisée avec de l'eau s'étant infiltrée sous le ballast qu'il faut alors nettoyer ou remplacer."

À combien s'élèvera la facture?

Réunion ce vendredi

Même son de cloche auprès du cabinet du ministre de la Mobilité Georges Gilkinet. "Il est évidemment encore trop tôt pour donner tous ces détails. Il faut attendre que les lignes concernées soient à nouveau accessibles pour poser un diagnostic solide; certaines sont encore sous eau. La priorité est à la sécurité des voyageurs et aucun risque ne sera pris en la matière. Des réunions sont prévues ce vendredi entre le Cabinet, la SNCB et Infrabel pour réaliser un premier état des lieux et préparer une communication vers les voyageurs et les entreprises de transport de fret. Les prochains jours devront permettre de préciser l'étendue des dégâts. Il est d'ores et déjà clair que des moyens exceptionnels seront nécessaires pour remettre le réseau en état. Et je les demanderai au gouvernement."